Franz W.Winterberg BVB-Kapitän: Marco Reus vom Platz getragen – Ausfall für Nationalteam droht https://t.co/y5KnfuyJcF via @derspiegel vor 26 Minuten Gnutiez https://t.co/OyVJUVsM2J spiegelonline hat eine Headline geändert. Marco Reus: Borussia-Dortmund-Kapitän vom Platz… https://t.co/ya5apzeRrG vor 39 Minuten SPIEGEL Schlagzeilen Marco Reus: Borussia-Dortmund-Kapitän vom Platz getragen – Ausfall für Nationalteam droht https://t.co/lNWut7JfmZ vor 41 Minuten Stephan Dreyse RT @sportschau: Marco Reus hat sich im Revierderby gegen Schalke 04 offenbar schwer verletzt. Der BVB-Kapitän musste nach 30 Minuten mit ei… vor 55 Minuten Stephan Dreyse RT @sportschau: Borussia Dortmund hat gegen Schalke 04 einen Prestigeerfolg ergattert. Ein großer Wermutstropfen ist jedoch die Verletzung… vor 56 Minuten Adolf Walter Jr. Borussia Dortmund 1-0 Schalke: Marco Reus stretchered in Ruhr derby https://t.co/luhrx7CXLC via @MailSport vor 1 Stunde