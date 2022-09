Ömer RT @eha_deutsch: Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Samstag zu einer zweitägigen Reise in die drei Golfstaaten Saudi-Arabien, Vereinigte A… vor 3 Stunden EHA News - Deutsch Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Samstag zu einer zweitägigen Reise in die drei Golfstaaten Saudi-Arabien, Verei… https://t.co/U4ClLYTzqr vor 3 Stunden Gunther Schnabl Kanzlerreise in die Vereinigten Arabischen Emirate Regierung rechnet mit Lieferverträgen für Flüssiggas https://t.co/mmm14zKwT6 vor 3 Stunden WoMo Durch seinen #Nordstream2 + GasturbinenBoykott gegenüber Russland hat er gerade bewiesen was für ein unzuverlässige… https://t.co/Mu87itKHIS vor 4 Stunden Birgit S -bitte nur mit Maske! Emirate-Reise von Olaf Scholz: Regierung setzt auf neue Flüssiggas-Verträge https://t.co/t91ECA81eA vor 4 Stunden Ueberschriften Emirate-Reise von Olaf Scholz: Regierung setzt auf neue Flüssiggas-Verträge https://t.co/Ip83d1G8AU vor 5 Stunden