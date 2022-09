Evangelisch.de Das #Staatsbegräbnis für #Queen Elizabeth II. ist ein "Jahrhundertereignis". Rund vier Milliarden Menschen weltweit… https://t.co/uHFhQcJJfD vor 1 Stunde Gisela Kirschstein RT @Mainzund: Die Welt verneigt sich vor der Queen – Staatsbegräbnis in London für Elizabeth II. – Flaggen auch in Mainz auf Halbmast #quee… vor 2 Stunden airliners.de Staatsbegräbnis für die Queen hat Auswirkungen auf Flugverkehr in London https://t.co/rwdv0rE3Ny vor 4 Stunden Mannheimer Morgen Zum heutigen #Staatsbegräbnis rechnet die Behörde Transport for London (TfL) mit rund einer Million Besucher. Zahlr… https://t.co/mJuphBGhZR vor 4 Stunden vazquezz RT @NDRinfo: Der Trauergottesdienst zu Ehren der britischen Königin Elizabeth II. hat begonnen. In der Westminster Abbey nehmen zur Stunde… vor 5 Stunden NDR.de RT @NDRinfo: Der Trauergottesdienst zu Ehren der britischen Königin Elizabeth II. hat begonnen. In der Westminster Abbey nehmen zur Stunde… vor 5 Stunden