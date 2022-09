Finales Goodbye für die Queen Queen Elizabeth II. ist in St George’s auf dem Gelände von Schloss Windsor an der Seite ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemanns Prinz Philip...

ORF.at vor 12 Stunden - Welt





Prinz Philip wird extra umgebettet - Heute Abend ist die Queen wieder mit ihrer großen Liebe vereint Queen Elizabeth II. wird am Montagabend in der King George VI Memorial Kapelle in Windsor beigesetzt. Dort liegen auch ihre Eltern sowie ihre Schwester - und...

Focus Online vor 17 Stunden - Kultur