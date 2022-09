20.09.2022 ( vor 3 Stunden )

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie versammeln sich Politiker aus aller Welt wieder in New York zur UN-Generaldebatte. Ukraine-Krieg, Nahrungsmittelkrise, hohe Preise - die Liste der Themen ist lang. Was ist zu erwarten? Von Peter Mücke