20.09.2022 ( vor 8 Stunden )



In einem Interview erklärte der US-Präsident die Corona- In einem Interview erklärte der US-Präsident die Corona- Pandemie für beendet. An der Börse belastet das Impfstoffhersteller wie Moderna und BioNTech. Ein Milliardengeschäft dürfte es für die Unternehmen aber bleiben. 👓 Vollständige Meldung