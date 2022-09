Corona-Pandemie: Wer die Omikron-Impfstoffe erhalten sollte

20.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Stiko spricht sich für die neuen angepassten Covid-Impfstoffe aus. Für wen sie am besten geeignet sind, wer sie nicht braucht und was über die Wirkung bekannt ist. Die Stiko spricht sich für die neuen angepassten Covid-Impfstoffe aus. Für wen sie am besten geeignet sind, wer sie nicht braucht und was über die Wirkung bekannt ist. 👓 Vollständige Meldung