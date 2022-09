21.09.2022 ( vor 4 Stunden )



"Tausende Männer werden in den Fleischwolf des Kriegs geworfen": Die russische Oppositionsbewegung Wesna will gegen die Teilmobilmachung protestieren. "Tausende Männer werden in den Fleischwolf des Kriegs geworfen": Die russische Oppositionsbewegung Wesna will gegen die Teilmobilmachung protestieren. 👓 Vollständige Meldung