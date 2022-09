Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Stunden



Nawalny aus dem Gefängnis: "Putin wirft Russen in den Fleischwolf" 01:36 Mit scharfen Worten und drastischen Bildern kritisierte der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny Russlands Präsident Putin. Dieser hat am Mittwoch einen Befehl zur Teilmobilmachung für seinen Krieg in der Ukraine gegeben.