BND-Agent 😎 RT @DLFNachrichten: +++ EIL +++ New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Trump und Familie wegen Betrugs vor 2 Minuten Eva-Maria Vorrath RT @DLFNachrichten: +++ EIL +++ New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Trump und Familie wegen Betrugs vor 9 Minuten Mike Hoerner RT @DLFNachrichten: +++ EIL +++ New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Trump und Familie wegen Betrugs vor 14 Minuten Shaaalukas RT @ZDFheute: +++ Eil: New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Betrugs vor 21 Minuten ThJa RT @DLFNachrichten: +++ EIL +++ New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Trump und Familie wegen Betrugs vor 41 Minuten Jan Thorben Zietan RT @ZDFheute: +++ Eil: New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Betrugs vor 58 Minuten