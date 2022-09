22.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Europäische Union will neue Sanktionen gegen Die Europäische Union will neue Sanktionen gegen Russland vorbereiten. Sie sollen sich gegen Personen und Sektoren der russischen Wirtschaft beziehen, so der EU-Außenbeauftragte Borrell. 👓 Vollständige Meldung