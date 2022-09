Autobauer geht an die Börse: VW will Porsche-Aktien für bis zu 82,50 Euro anbieten Bis zu 12,5 Prozent des Grundkapitals von Porsche will Volkswagen an die Börse bringen. Laut einem Bericht soll ein Papier bis zu 82,50 Euro kosten....

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt