Polen springt Ungarn im EU-Streit bei: Warum Morawiecki auf die Brüsseler Drohung so vehement reagiert Ungarn muss im Streit mit der EU die Kürzung von 7,5 Milliarden Euro befürchten. Die Regierung in Polen will das verhindern - aus Eigeninteresse.

Tagesspiegel vor 5 Tagen - Deutschland