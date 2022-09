25.09.2022 ( vor 5 Stunden )



Der Kenianer Eliud Kipchoge verbessert in Berlin seinen eigenen Marathon-Weltrekord. In 2:01:09 Stunden bleibt er knapp über der Zwei-Stunden-Schallmauer.