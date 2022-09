Wahlen in Italien: Alles hängt an ihm Giorgia Meloni hat die Wahl in Italien gewonnen. Ob sie auch die Regierung bildet, hängt an Präsident Sergio Mattarella. Und der hat schon einmal hart...

ZEIT Online vor 1 Tag - Top Auch berichtet bei • Deutsche Welle



Kommentar von Hans-Jürgen Moritz - Italien wählt - und könnte schon bald neue Euro-Krise lostreten Italien wählt – Brüssel bangt. Die wahrscheinliche Siegerin des heutigen Wahlsonntags heißt Giorgia Meloni. Sie will in der EU mit mehr nationalem Egoismus...

Focus Online vor 2 Tagen - Politik