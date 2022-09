Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



Tag 215 im Ukraine-Krieg: Annexion, Zwangsrekrutierung? Was plant Russland Präsident Putin jetzt? 01:29 Experten rechnen damit, dass Wladimir Putin am 30. September die Annexion der von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine verkündet. Und dann gleich junge Ukrainer zwangsrekrutiert, um gegen ihr eigenes Land zu kämpfen.