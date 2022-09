Nach den als Völkerrechtsbruch kritisierten Scheinreferenden in den besetzten ukrainischen Gebieten will Russland die Annexion nun formal besiegeln. Was genau...

Putin will Annexion ukrainischer Gebiete am Freitag verkünden Russland will an diesem Freitag die Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine formell vollziehen. Bei einer Zeremonie im Kreml mit...

