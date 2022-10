Deutschland Germany Bundesliga - Abstellung in die zweite Mannschaft: Wann dürfen Klubs ihre Spieler degradieren?… https://t.co/H11itgyxO9 vor 7 Stunden Wolfsburg Addict Bundesliga - Abstellung in die zweite Mannschaft: Wann dürfen Klubs ihre Spieler degradieren? #VfLWolfsburg… https://t.co/nexAvEe0HV vor 8 Stunden DER SPIEGEL Wenn Fußballprofis trotz laufender Verträge aussortiert werden, sorgt das für Schlagzeilen. Wie etwa bei Max Kruse,… https://t.co/6J0YIPC1Rb vor 8 Stunden SPIEGEL Ticker Wenn Fußballprofis trotz laufender Verträge aussortiert werden, sorgt das für Schlagzeilen. Wie etwa bei Max Kruse,… https://t.co/Uqk4ZYxMjS vor 8 Stunden SPIEGEL Schlagzeilen Bundesliga - Abstellung in die zweite Mannschaft: Wann dürfen Klubs ihre Spieler degradieren? https://t.co/iY9YXwKqji vor 8 Stunden