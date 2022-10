03.10.2022 ( vor 4 Stunden )



Von Portugal bis in die Von Portugal bis in die Ukraine : In Europa grassiert eine Epidemie unter Vögeln von nie gesehenem Ausmaß. Millionen Tiere in Geflügelbetrieben wurden gekeult. Die Gefahr für den Menschen wird als gering eingeschätzt. 👓 Vollständige Meldung