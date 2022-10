Bietet Rückkauf seiner Anteile an - Investor-Beben! Millionär Windhorst will bei Hertha aussteigen Investor Lars Windhorst bietet Hertha BSC im Streit um eine angebliche Kampagne durch ein israelisches Sicherheitsunternehmen den Rückkauf seiner Anteile an.

Focus Online vor 5 Stunden - Sport