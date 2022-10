Der SPORTBUZZER #Hamann glaubt nicht an #FCB-Sieg beim #BVB: "#Dortmund hat alles, um Bayern über die ganze Saison zu ärgern"… https://t.co/PxRoIr6kW8 vor 2 Stunden Westdeutsche Zeitung Hamann glaubt nicht an Bayern-Sieg in Dortmund https://t.co/TTad6Jtjcr https://t.co/A0FVjV1vcD vor 2 Stunden