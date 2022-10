08.10.2022 ( vor 3 Stunden )

Im neunten Spiel endlich der erste Sieg: Bochum gewinnt gegen maue Frankfurter überraschend mit 3:0. Das liegt insbesondere an einem Spieler, der nur zufällig in der Startelf steht - und daran, dass der neue Trainer wieder so spielen lässt wie der alte.