Wolkig bei bis zu 17 Grad: Milde Temperaturen zum Wochenstart in Berlin und Brandenburg Am Feiertag klettern die Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf 15 bis 17 Grad, dazu gibt es mancherorts Schauer. Am Dienstag bleibt es wolkig und trocken.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland