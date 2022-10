09.10.2022 ( vor 1 Woche )



Rapper Kanye West twittert nach zwei Jahren Pause wieder. Er knüpft an seine kryptischen politischen Äußerungen an und verbreitet antisemitischen Unsinn. Rapper Kanye West twittert nach zwei Jahren Pause wieder. Er knüpft an seine kryptischen politischen Äußerungen an und verbreitet antisemitischen Unsinn. 👓 Vollständige Meldung