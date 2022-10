Verstappen hofft auf perfektes Wochenende Frustriert nach einem nur siebenten Platz in Singapur hat Max Verstappen am Sonntag nun die zweite Chance, sich vorzeitig erneut zum Weltmeister zu machen. Im...

ORF.at vor 2 Tagen - Sport abendblatt.de Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Sergio Perez siegt in Singapur: Verstappen nutzt erste Titelchance nicht Max Verstappen wird bei der ersten Chance nicht zum zweiten Mal Weltmeister. Das Formel-1-Rennen in Singapur gewinnt Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez. Schon in...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Sport Auch berichtet bei • n-tv.de