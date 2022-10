11.10.2022 ( vor 2 Stunden )



Fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag ist die britisch-amerikanische Schauspielerin Lansbury in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Bekannt war sie vor allem aus der TV-Serie " Fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag ist die britisch-amerikanische Schauspielerin Lansbury in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Bekannt war sie vor allem aus der TV-Serie " Mord ist ihr Hobby ". 👓 Vollständige Meldung