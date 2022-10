12.10.2022 ( vor 6 Stunden )



Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum betrifft nicht mehr nur arme Bürger. Caritas-Berater registrieren eine "fatale Schieflage". An diesem Mittwoch will die Bundesregierung Gegenmaßnahmen vorstellen.