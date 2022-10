Christian Brey RT @derspiegel: Augenzeugen berichten von einer Person in Tarnkleidung mit Jagdgewehr: Im Süden der USA hat es erneut einen Schusswaffenang… vor 13 Minuten birgit Der ganz normale Alltag mit liberalen Waffengesetzen US-Bundesstaat North Carolina: Mann erschießt fünf Menschen –… https://t.co/ydIMf6nBal vor 20 Minuten Aprizion Deutschland News 1 US-Bundesstaat North Carolina: Mann erschießt fünf Menschen in Raleigh #AprizionDE https://t.co/hEM18TKzbr https://t.co/1qX9C2HIlP vor 31 Minuten tagesschau North Carolina: Mann erschießt fünf Menschen in Raleigh https://t.co/OTT4AXSuyL #NorthCarolina #Raleigh #USA vor 2 Stunden 🇩🇪Tessa🌻🕊️ RT @derspiegel: Augenzeugen berichten von einer Person in Tarnkleidung mit Jagdgewehr: Im Süden der USA hat es erneut einen Schusswaffenang… vor 3 Stunden Manfred Gantner US-Bundesstaat North Carolina: Mann erschießt fünf Menschen - und wird von der Polizei eingekreist vor 3 Stunden