Was tun, wenn der Strom ausfällt?

Viele Menschen sind derzeit krank, viele auch mit Corona. Massnahmen gibt es (vorerst) keine, Eigenverantwortung ist nach wie vor gefragt. Was heisst das, wenn...

Energiekrise: Trinkwasser aus Regen: Vorbereiten auf Blackout „aktuell wie nie“

Kommt der Blackout? Was vor einem Jahr für die meisten außerhalb der Vorstellungswelt lag, gilt nun als eine reale Gefahr. Was also, wenn kein Strom mehr...