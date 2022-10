16.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Der Klub hat aus dem Eklat des vergangenen Jahres richtige Schlüsse gezogen und den Dialog mit seinen Kritikern gesucht. Nun kommt es darauf an, was konkret beim Thema Katar-Sponsoring passiert. Der Klub hat aus dem Eklat des vergangenen Jahres richtige Schlüsse gezogen und den Dialog mit seinen Kritikern gesucht. Nun kommt es darauf an, was konkret beim Thema Katar-Sponsoring passiert. 👓 Vollständige Meldung