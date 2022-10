Krieg in der Ukraine: EU verstärkt militärisches Engagement In einer neuen Ausbildungsmission sollen bis zu 18 000 ukrainische Soldaten in den Mitgliedsländern für den Kampfeinsatz trainiert werden - unter anderem für...

sueddeutsche.de vor 4 Tagen - Politik





Auf Europas Schicksalsinsel in der Ostsee [premium] Im schwedischen Gotland wähnten sie das Ende der Geschichte. Die Heimat von Pippi Langstrumpf wurde demilitarisiert. Aber mit Putins Gewalt gegen die Ukraine...

DiePresse.com vor 4 Tagen - Oesterreich