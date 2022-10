17.10.2022 ( vor 1 Stunde )



Die EU will laut Bundesaußenministerin Baerbock Sanktionen gegen Irans Sittenpolizei verhängen. So sollen deren Mitglieder nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Die Schritte gelten als Reaktion auf die Unterdrückung aktueller Proteste im Iran. Die EU will laut Bundesaußenministerin Baerbock Sanktionen gegen Irans Sittenpolizei verhängen. So sollen deren Mitglieder nicht mehr in die EU einreisen dürfen. Die Schritte gelten als Reaktion auf die Unterdrückung aktueller Proteste im Iran. 👓 Vollständige Meldung