"Der beste Sohlenspieler": Choupo-Moting macht Werbung in eigener Sache Erstmals seit dem 30. April stand Eric Maxim Choupo-Moting beim 5:0 des FC Bayern gegen den SC Freiburg in der Bundesliga in der Startelf der Münchner - und...

5:0-Sieg gegen harmlose Freiburger: Bayern München ist zurück in der Erfolgsspur Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga spielen die Münchner groß auf und vor allem Eric Maxim Choupo-Moting überzeugt dabei auf ganzer Linie.

