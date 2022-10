18.10.2022 ( vor 12 Stunden )

Die Aussagen eines seiner engsten Mitstreiter bringen Österreichs Ex- Kanzler Kurz in Bedrängnis. Der ehemalige Staatssekretär Schmid sagte aus, Kurz habe ihn beauftragt, geschönte Umfragen in Umlauf zu bringen. Von S. Hahne.