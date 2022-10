20.10.2022 ( vor 3 Stunden )



ist am Kampf zwischen den Brexit-Hardlinern und den Moderaten in ihrer Partei gescheitert. Ihr Nachfolger wird es schwer haben. Liz Truss ist am Kampf zwischen den Brexit-Hardlinern und den Moderaten in ihrer Partei gescheitert. Ihr Nachfolger wird es schwer haben. 👓 Vollständige Meldung