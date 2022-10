Der August sah noch gut aus, aber der September brachte die Wende: Deutschland steht beim Gassparen hinter seinen EU-Nachbarn zurück. In einigen Staaten ist der...

Deutschland spart weniger Gas als viele andere EU-Staaten Zwischen August und Ende März nächsten Jahres wollen die EU-Länder ihren Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken - dabei machen manche eine...

Augsburger Allgemeine vor 4 Stunden - Wirtschaft