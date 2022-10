In weniger als einem Monat beginnt die Fußball-WM in Katar. Der Trainer des Sommermärchens 2006, Jürgen Klinsmann, verrät nun, dass er Deutschland und...

Katars Staatsoberhaupt hat sich über das Ausmaß der Kritik an seinem Land vor der Fußball-Weltmeisterschaft beschwert.

Kritik an Katar: Emir sieht "beispiellose Kampagne" Katars Staatsoberhaupt hat sich über das Ausmaß der Kritik an seinem Land vor der Fußball-Weltmeisterschaft beschwert.

Augsburger Allgemeine vor 8 Stunden - Sport