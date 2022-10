Proteste im Iran: Wie stabil ist das Regime im Iran?

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



Gegen Regime und Kopftuchzwang: Proteste im Iran gehen in die 6. Woche 01:06 Am 16. September starb die 22-jährige Mahsa Amini unter ungeklärten Umständen, während sie in Polizeigewahrsam war. Seitdem reißen die Proste im Iran nicht ab. Am Wochenende gab es Ausschreitungen an einer Teheraner Uni, weil Studentinnen sich über die strikte Geschlechtertrennung...