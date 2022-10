27.10.2022 ( vor 9 Stunden )



In der Conference League muss das Spiel des 1. FC Köln wegen eines Naturschauspiels abgebrochen und auf Freitag geschoben werden. Eine Klasse darüber gelingt Union Berlin in der In der Conference League muss das Spiel des 1. FC Köln wegen eines Naturschauspiels abgebrochen und auf Freitag geschoben werden. Eine Klasse darüber gelingt Union Berlin in der Europa League der dritte 1:0-Sieg in Serie; und Freiburg ein spätes Tor gegen den Frust. 👓 Vollständige Meldung