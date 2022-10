Steinmeier redet am Ziel vorbei: Ein Kessel Wahres ist noch keine Botschaft Der Bundespräsident hält eine Rede an die Nation. Das Gesagte ist zwar nicht falsch. Doch die große Chance, eine einende Botschaft zu vermitteln, verpasst...

n-tv.de vor 6 Stunden - Welt Auch berichtet bei • tagesschau.de



Steinmeiers Rede an die Nation: Komplettes Ampel-Kabinett sagt dem Bundespräsidenten ab Es soll ein Aufbruch in der Krise werden, der wegen seiner früheren Russlandpolitik kritisierte Bundespräsident hält eine Rede an die Nation – aber es...

Tagesspiegel vor 13 Stunden - Deutschland