Franz W.Winterberg 18,5 Grad in Werl: Wetterdienst registriert wärmste Nacht für Ende Oktober https://t.co/UvF9WDQr4d via @derspiegel vor 3 Stunden Il Wolkenfimmel~💫~🪂~ (Michel) 18,5 Grad in Werl: Wetterdienst registriert wärmste Nacht für Ende Oktober https://t.co/VRTiXwVizg via @derspiegel vor 4 Stunden Carsten Albermann Man könnte sich ja freuen, dass sogar das Wetter gegen Putin arbeitet. Aber die Tatsache das sich das Klima immer w… https://t.co/QTRL5sfGMl vor 4 Stunden Sandra 🌈💙💛 RT @derspiegel: Bis zur Tropennacht fehlten nur 1,5 Grad: Der Wetterdienst hat in Werl die wärmste Nacht verzeichnet, die er je Ende Oktobe… vor 5 Stunden Sasa RT @derspiegel: Bis zur Tropennacht fehlten nur 1,5 Grad: Der Wetterdienst hat in Werl die wärmste Nacht verzeichnet, die er je Ende Oktobe… vor 5 Stunden Hajo RT @Cleanthinking: Nochmal Wetterbericht: 18,5 Grad in der Nacht in Deutschland. Und das Ende Oktober... https://t.co/Okpq5halkA https://t.… vor 6 Stunden