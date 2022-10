30.10.2022 ( vor 5 Stunden )



Dramatik in der Nachspielzeit: Mit einem Tor in letzter Sekunde schlägt Union Berlin die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Die Berliner bleiben damit an der Spitze der Tabelle.