Optimismus in Brüssel nach Wahlsieg Lulas in Brasilien 02:31 Der knappe Sieg von Lula da Silva bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien könnte weitreichende Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen dem lateinamerikanischen Land und der Europäischen Union haben. So sehen es Experten in Brüssel.