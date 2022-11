01.11.2022 ( vor 2 Stunden )



Erneut haben in ostdeutschen Städten Tausende Menschen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Deren Ostbeauftragter sieht in Ostdeutschland deutlich mehr Anspannung als im Westen angesichts der Energie- und Inflationskrise. Erneut haben in ostdeutschen Städten Tausende Menschen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Deren Ostbeauftragter sieht in Ostdeutschland deutlich mehr Anspannung als im Westen angesichts der Energie- und Inflationskrise. 👓 Vollständige Meldung