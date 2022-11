Überraschende Aussage von Manuel Neuer. Der Nationaltorhüter erzählt, dass er an Hautkrebs im Gesicht erkrankte und deswegen dreimal operiert werden musste....

DEFENCE WIRD SEINE GESCHÜTZTE ACCUMTM-TECHNOLOGIE BEI DER ENTWICKLUNG VON MESSENGER-RNA-IMPFSTOFFEN GEGEN KREBS EINSETZEN EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges DEFENCE WIRD SEINE GESCHÜTZTE ACCUMTM-TECHNOLOGIE BEI DER ENTWICKLUNG VON...

EQS Group vor 4 Tagen - Pressemitteilungen