Deutschland möchte Patronen für den Flugabwehrpanzer Gepard in die Ukraine liefern. Doch die Munition wurde in der Schweiz hergestellt – und die blockiert die Pläne. 👓 Vollständige Meldung