03.11.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Fußball-Weltmeisterschaft in Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird ohne Timo Werner stattfinden. Wie sein Klub RB Leipzig mitteilte, erlitt Werner eine Verletzung am Sprunggelenk und fällt bis Jahresende aus. 👓 Vollständige Meldung