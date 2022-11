Finanzpolitik: Licht und Schatten der EZB-Zinserhöhungen Die Europäische Zentralbank stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung gegen die hohe Inflation im gemeinsamen Währungsraum. Das hat Folgen, nicht...

abendblatt.de vor 1 Woche - Top Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Krisenwährung - Fallen Sie nicht auf den Goldmythos herein! Hohe Inflation, drohende Rezession, Zukunftsängste: In diesem Umfeld sehnen sich die Menschen nach Sicherheit, auch für ihr Geld. Hochkonjunktur also für die...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen