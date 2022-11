Der Besuch des Papstes in Bahrain stieß im Vorfeld auf Kritik. Der Vorwurf: Er werde das Regime reinwaschen. Doch trotz gesundheitlicher Probleme hat Franziskus...

Besuch in Bahrain: Papst Franziskus wirbt für Achtung der Menschenrechte Franziskus forderte unter anderem die Abschaffung der Todesstrafe. Der Aufenthalt soll vier Tage dauern und die Beziehungen zur islamischen Welt verbessern.

