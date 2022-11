Berliner Zeitung Nach einem knappen Rennen hat die Republikanerin Kari Lake gegen die Demokratin Katie Hobbs verloren. https://t.co/EHniYXec2O vor 2 Stunden Tiniko ✳️ RT @rasisneu: 1. Kari Lake "Der schlimmste Albtraum" Die rechtsgerichtete Republikanerin Kari Lake hat in den Medien behauptet, sie habe da… vor 2 Tagen Uwe Rohlfing 1. Kari Lake "Der schlimmste Albtraum" Die rechtsgerichtete Republikanerin Kari Lake hat in den Medien behauptet, s… https://t.co/MaYAhEEOSH vor 3 Tagen K. Peter Laskowski Die Republikanerin und Verschwörungsmystikerin Kati Lake liegt in Arizona bei 49,1 Prozent. Lake, die von Trump un… https://t.co/r3cnFsxT28 vor 5 Tagen Fahad RT @derspiegel: Die Ex-Fernsehmoderatorin #KariLake könnte Gouverneurin von #Arizona werden. Sie steht für die nächste, poliertere Generati… vor 6 Tagen Dominik Tolksdorf (3/3) - DeSantis (Florida) & Newsom (California) gewinnen deutlich: bleiben wichtige Anwärter ihrer Parteien auf 20… https://t.co/sDPTOiZvii vor 6 Tagen